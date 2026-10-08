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Zwei ausverkaufte Kabarett-AbendeWie Torsten Sträter im Circus Krone begeistert

Lesezeit: 2 Min.

Die Beanie-Mütze ist längst zum Markenzeichen von Torsten Sträter geworden.
Die Beanie-Mütze ist längst zum Markenzeichen von Torsten Sträter geworden.
Foto: Marvin Ruppert

In seinem neuen Kabarett-Programm zelebriert Torsten Sträter die hohe Kunst der Abschweifung. Im Circus Krone geht er auch auf seine überwundene Krebserkrankung ein.

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Am Ende war es für Torsten Sträter dann wohl doch auf irgendeine Weise ein Bedürfnis. Dass er auf der Bühne des ausverkauften Circus Krone über seine überwundene Krebserkrankung und die Chemotherapie spricht. Dabei hatte der 60-Jährige zuvor in einem Interview gesagt, er wolle „keine Tumorgeschichte erzählen“. Aber nun erwähnte er doch, dass die Chemotherapie bei ihm „armierend gut angeschlagen“ hätte. Verbunden aber mit dem Gefühl, sich bei den Ärzten fast dafür entschuldigen zu müssen. Weil die nur wissen wollten: „Warum vertragen Sie das so gut?“ Was dann aber auch dazu kam: ein Gefühl der Dankbarkeit für sein Publikum, für seine Prominenz, ohne die, was Sträter etwas verklausuliert formulierte, das mit der Behandlung wohl nicht so schnell geklappt hätte.

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