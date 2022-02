Wagyu-Pflanzerl vom Tegyu-Rind - wo gibt's denn sowas? Oder Miso-Schwammerl-Suppe und Wammerl-Bao? Oder Bayerisch Pho? Man ahnt schon, dass es sich hier um Crossover-Küche handelt, genauer: um eine Promenadenmischung aus bayerischer und asiatischer Küche. Die findet man seit Anfang Februar im Glockenbachviertel, im Restaurant Ciao Chang.

Die vergangenen beiden Jahre waren bekanntlich ziemlich schwierig. Denn München musste ohne einen bayerischen Japaner auskommen. Dem Nomiya, Wirkungsstätte des urbayerischen Wirtes Ferdl Schuster an der Wörthstraße 7, war nach 24 Jahren der Pachtvertrag gekündigt worden. Und durch den ersten Corona-Lockdown Mitte März 2020 hatte es nicht einmal mehr die Gelegenheit gegeben, sich gebührend von dieser sehr eigenwilligen Mischung aus Sushi, Bier, Landlermusik und Yakitori-Spießen zu verabschieden. Inzwischen bespielt ein Vietnamese namens Co Thao die Räumlichkeiten.

Kein bayerischer Japaner - das darf so nicht bleiben, fand Dúc Nguyen, 42, selbst Spross einer (anderen) vietnamesischen Familie, die in München mit dem Koriander, dem Jaadin Grillhouse und dem "Enter The Dragon" gleich drei Restaurants betreibt. Als er dann davon hörte, dass die Wirtschaft "Beim Franz" an der Holzstraße im Glockenbachviertel zu haben war, schlug er ein. Zusammen mit seinem Kompagnon und Koch Daniel Wäcker, 36, der um die Ecke die italienische Kaffeebar "Junge Römer" mitgegründet hatte, übernahmen sie das Lokal, das sich am besten als "gehobene Boazn" umschreiben lässt. Seit 1873 gibt es die Löwenbräu-Wirtschaft. In bald 150 Jahren hat sie viel gesehen; Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel, und auch Freddie Mercury hat Spuren hinterlassen, die man heute noch sehen kann. Zuletzt war "Beim Franz" im Wesentlichen eine reine Bierwirtschaft, die Schnitzel sollen aber tadellos gewesen sein.

Aus "Armen Rittern" werden die "Armen Samurai"

Nun hat sich's ausgeschnitzelt, dafür gibt es kreative Neuerfindungen mit regionalen bayerischen Produkten. So kommt der Tofu aus Erding, das Miso aus dem Schwarzwald, und das Wagyu-Rind graste zu Lebzeiten am Tegernsee. Ursprünglich sollte das Ciao Chang - "der Name verrät's", so Dúc Nguyen - mediterran-asiatische Küche präsentieren. "Aber das Wirtshaus steckt ja hier noch in jeder Pore." Und Wäcker ergänzt: "Ich war einige Zeit in Japan und kenne von daher die Izakayas, die Wirtshäuser dort."

Freilich: Bierernst ist das alles nicht gemeint, und so werden aus den "Armen Rittern" als Nachspeise mittels Apfel, Misokaramell und Sauerrahm die "Armen Samurai" auf der Karte. "Wir bewegen uns da eher spielerisch im Raum", sagt Wäcker. Auch das ist wörtlich zu nehmen, die Wirtshaus-Deko besteht aus Kirschblütenzweigen, japanischen Filmplakaten, von Nguyens Schwester handgefalteten Origami-Schwalben und anderen hübschen Accessoires. Das Bier wird wie in Japan aus geeisten Gläsern serviert, die Weine aus deutschen Anbaugebieten sind durchaus von hoher Qualität. Das Ciao-Chang-Emblem ist übrigens eine geflügelte japanische Winkekatze, "also auch so eine Art Wolpertinger", sagt Nguyen und grinst (Holzstraße 41, geöffnet täglich außer montags 17.30-24 Uhr).