Man hört Christoph Theussl an, dass er aus der Steiermark stammt. Seit er vor zehn Jahren nach München kam, gehört er aber fest zur hiesigen Szene. Bleibt nur die Frage, welcher. Zunächst ist Theussl ein in Graz ausgebildeter Schauspieler, der schon in seiner früheren Wahlheimat Berlin als solcher bestens beschäftigt war. Hier ist er als Performer unter anderem dem Pathos Theater, dem Kollektiv Die Bairishe Geisha und der Schauburg verbunden. Seit 2001 tritt er aber auch mit eigenen Texten und Songs auf und bezeichnet sich in erster Linie als Liedermacher und Musikkabarettist und Lesebühnenautor. So ist er schon seit 2012 einer der Gastgeber der wöchentlichen "Schwabinger Schaumschläger". Als Teil des Vereinsheim-Inventars bringt er natürlich auch sein neuestes Projekt hier zur Welt: sein neues Album "Antiromantika". Nachdem es sich bei ihm früher meist um den Tod drehte, geht es diesmal ums Leben. Was freilich kaum weniger traurig ist. Nur ist jetzt nicht das Ende das Thema, sondern der Weg dahin.

Christoph Theussl: "Antiromantika", Periplaeta Musik; Präsentation Di., 5. April, 19.30 Uhr, Vereinsheim, Occamstr. 8