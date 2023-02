Christoph Reuter setzt eine von Leuten wie Hans Liberg, Jörg Maurer oder Piano Paul begründete Tradition fort: kabarettistischen Musikunterricht. Beste Qualifikationen dafür bringt er mit: Er studierte Jazzklavier und Musikpädagogik in Berlin und Leipzig, komponierte Klavierkonzerte, Orchesterstücke, Musicals und eine Kinderoper und sitzt seit Jahren im Trio der Sängerin Cristin Claas sowie in der Elektrojazzband ye:solar. Dass er seit 2006 der musikalische Begleiter von Eckart von Hirschhausen ist, hat ihn selbst zum Kabarett gebracht. Und so führte er nun in der Lach- und Schießgesellschaft mit seinem neuen, dritten Solo-Programm "Musik macht schlau! (außer manche)" humorvoll in die Geheimnisse der Musik ein, von der "C-Kralle" über Liederschreiben in sieben Schritten bis zur "Popformel" des "Vier-Akkorde-Tricks".

Christoph Reuter, Fr., 3. Feb., 20 Uhr, Lach- und Schießgesellschaft, Ursulastraße 9, Tel. 39 19 97