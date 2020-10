Von Anna Hoben

Der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz wird in diesem Winter deutlich länger dauern: Die Stadt verlängert ihn bis zum 10. Januar. Das hat der Wirtschaftsausschuss im Stadtrat mit großer Einigkeit am Dienstag beschlossen. Die Stadträte stimmten damit einer Vorlage von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner zu. Einzig die geplanten Verkaufszeiten wurden auf Initiative von FDP und Freien Wählern noch einmal verändert: So sollen die Stände jeden Tag bis 21 Uhr geöffnet haben dürfen. Starten soll der Christkindlmarkt am 23. November, nach Heiligabend können die Standbetreiber ihre Stände dann freiwillig aufgebaut lassen - insgesamt sieben Wochen lang.

Um das Treiben an und vor den Ständen zu entzerren und die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, soll der größte und bekannteste Münchner Weihnachtsmarkt auch räumlich ausgeweitet werden: vom Marienplatz aus in die Neuhauser Straße bis zum Karlstor und in die Sendlinger Straße Richtung Sendlinger Tor. Um die Händler zu unterstützen, schießt die Stadt zudem 129 000 Euro zu und reduziert das Standgeld um die Hälfte.

Auch die Betreiber der übrigen, privat organisierten Weihnachtsmärkte in den Stadtvierteln sollen die Möglichkeit zur Verlängerung bekommen. Je nachdem, wie sich das Corona-Infektionsgeschehen in München weiter entwickelt, können freilich alle Märkte kurzfristig abgesagt werden - auch das beschlossen die Stadträtinnen und Stadträte am Dienstag.