Nikoläuse, Lebkuchen und Weihnachtsdeko – schon vor Wochen haben Geschäfte und Gastronomie die Vorvorweihnachtszeit in der Stadt eingeläutet. Nun beginnt die Vorweihnachtszeit: Der Christkindlmarkt in der Fußgängerzone ist eröffnet, der Christbaum am Marienplatz funkelt.

Am Montagnachmittag hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) den Schalter gedrückt, damit 3975 Lichter an 265 Ketten die 25 Meter hohe Fichte aus Tirol illuminieren. Bis 6. Januar werden die energiesparenden LEDs täglich um 16 Uhr eingeschaltet, zur gleichen Zeit erstrahlt mit Einbruch der Dämmerung auch die Beleuchtung des Christkindlmarkts in der Fußgängerzone.

137 Stände wurden heuer zugelassen, etwa die Hälfte bietet Waren an. Geöffnet sind die Buden montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr. Viele machen laut Stadt bei den Shoppingnächten an diesem Freitag und am Samstag, 13. Dezember, mit und haben dann bis 22.30 Uhr geöffnet. Wer an Heiligabend, dem letzten Öffnungstag, noch einmal die festliche Stimmung genießen möchte, hat dafür bis 14 Uhr Zeit.

Stubenmusik, Bläser und Chöre erklingen jede Woche von Sonntag bis Donnerstag um 17.15 Uhr vom Rathausbalkon. Donnerstags spielen auch internationale Musikerinnen und Musiker. Das mittlerweile fast schon traditionelle „Singen unterm Christbaum“, bei dem alle mitmachen und unter professioneller Anleitung bairische Weihnachtslieder anstimmen können, steigt jeden Mittwoch um 16.30 Uhr, diesmal vor der Kirche St. Michael in der Neuhauser Straße.

Neu ist auch die Strecke des Krampuslaufs am dritten Adventssonntag, 14. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr: Die Gruselgestalten ziehen von der Augustinerstraße über Fußgängerzone, Färbergraben, Rosental und Viktualienmarkt zum Alten Rathaus. Bis zu 50 000 Zuschauerinnen und Zuschauer lockt der jahrhundertealte Brauch mittlerweile an.

Zudem dreht die Christkindltram wieder ihre Runden – mit Glühwein, Punsch und Lebkuchen an Bord. Abfahrt ist an der Sonderhaltestelle am Sendlinger Tor immer freitags von 15.30 bis 19.15 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19.15 Uhr alle 45 Minuten. Tickets kosten fünf Euro.

Im kommenden Jahr wird die Eröffnung des Christkindlmarkts übrigens vorgezogen und damit verlängert – nicht in der Woche vor dem ersten Advent, sondern am Freitag vor dem Totensonntag erstrahlt dann schon der Christbaum. Also gewissermaßen noch in der Vorvorweihnachtszeit.