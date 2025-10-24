Glühwein, Lichterketten und festlich geschmückte Holzbuden: Deutsche Weihnachtsmärkte sind nicht nur bei Einheimischen, sondern auch bei Touristen sehr beliebt. Für Weihnachtsfans aus Italien bringt die italienische Bahn nun einen Sonderzug von Rom bis nach München an den Start, um dort und auf dem Weg Christkindlmärkte besuchen zu können.

Der „Espresso Monaco: Edizione Mercatini di Natale“ – also eine Weihnachtsmarkt-Edition des Expresszugs von Rom nach München – hält auf dem Weg nach Bayern unter anderem in Bozen, Innsbruck oder Kufstein. An zwei Tagen in diesem Dezember fährt der Nachtzug: am 5. und 12. Dezember.

Abfahrt vom römischen Hauptbahnhof Termini ist jeweils um 19.57 Uhr, über Nacht geht es dann Richtung Norden und um 13 Uhr ist Ankunft in München. Die Rückfahrten des Zugs sind entsprechend am 7. und am 14. Dezember um 13.40 Uhr geplant, um am nächsten Morgen um 6.33 Uhr wieder in Rom zu sein.

Bereits an Bord des Zugs herrscht nach Angaben der italienischen Bahn festliche Stimmung: Der Innenraum soll dann geschmückt sein, im Hintergrund Weihnachtsmusik laufen und für alle Fahrgäste soll es beim Besteigen ein kleines Geschenk geben. Im Speisewagen erwartet die Gäste demnach auch ein speziell für den Anlass der Weihnachtsmarkt-Edition zusammengestelltes Menü.