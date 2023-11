Glühweinduft liegt in der Luft: Mit Beginn der Adventszeit öffnen die Christkindlmärkte, auch den stimmungsvollen am Chinesischen Turm gibt es dieses Jahr wieder. Eine Auswahl der schönsten in München.

Von Ariane Witzig

Der Prächtige

Er ist der Hingucker, der mit 3000 LED-Lichtern geschmückte Christbaum am Marienplatz. Dieses Jahr prangt dort eine sogenannte serbische Fichte, eine Spende aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Stände davor sind aufgebaut und warten auf die Gäste, die auf dem Traditionsmarkt mit Wurzeln im 14. Jahrhundert wieder fündig werden können bei Christbaumschmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Auch der große Kripperlmarkt ist hier zu Hause, nur wenige Schritte entfernt vom Alten Peter. Die Stände dort bieten ausschließlich Krippen, Krippenfiguren und Zubehör an. Fast jedes Standl hat auch ein besonderes Angebot im Sortiment: von der Prunkkrippe bis zur Mini-Variante. Adventliche Musik live vom Rathausbalkon und Singen unterm Christbaum sorgen für stimmungsvolle Atmosphäre. Gruseliger, aber völlig harmloser Höhepunkt ist der traditionelle Krampuslauf. 300 Krampusse aus 30 Gruppen wollen am 10. Dezember wieder die Besucher in den Marktgassen und der Fußgängerzone erschrecken.