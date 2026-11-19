Magdeburg, 20. Dezember 2024: Vier Tage vor Heiligabend rast ein Attentäter mit einem Auto in einen Weihnachtsmarkt . Er tötet sechs Menschen und verletzt mehr als 300. Oder Berlin, 19. Dezember 2016: Infolge des Anschlags am Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz kommen 13 Menschen ums Leben, es gibt mehr als 100 Verletzte. Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Die Märkte zur Adventszeit werden immer wieder Ziel von Anschlägen.

In München gab es bislang kein Attentat auf Christkindlmärkte. Damit das so bleibt, ergreifen die Sicherheitsbehörden auch in diesem Jahr zahlreiche Maßnahmen. Nach Magdeburg, Berlin oder dem islamistisch motivierten Autoanschlag auf die Verdi-Demo am 13. Februar 2025 in München legt die Polizei dabei ein besonderes Augenmerk darauf, dass keine Fahrzeuge in die Märkte rasen können. Die Bereiche seien alle „so abgesperrt, dass eigentlich keiner reinfahren kann“, sagt Jochen Geißer, stellvertretender Leiter der Altstadtwache, die für die meisten Christkindlmärkte zuständig ist.

Mit Blick auf die Gefahr von Anschlägen erklärt die Polizei, es gebe in diesem Jahr eine „hohe abstrakte Gefährdung“. Die Gefahreneinschätzung der Münchner Polizei beruht auf einer bundesweiten Lagebewertung des Bundeskriminalamtes (BKA). Gleichzeitig betonen die Sicherheitsbehörden, dass sie bislang keine konkreten Hinweise auf geplante Anschläge in der Stadt haben. „Gefährdungsrelevante Erkenntnisse liegen nicht vor“, teilt das Präsidium mit.

Mehrere Hundert Beamte werden bis Weihnachten im Einsatz sein, um die zahlreichen Christkindlmärkte im Stadtgebiet abzusichern. Zudem setzen die Behörden auf Videokameras und eine Technologie zur Drohnenabwehr, wodurch Flugobjekte frühzeitig entdeckt werden können. Im vergangenen Jahr habe es 14 unerlaubte Flüge gegeben, die die Beamten unterbunden hätten, berichtet ein Polizeisprecher. Drohnen stellten auf Großveranstaltungen inzwischen ein permanentes Problem dar.

Auch während des Oktoberfests fing die Polizei trotz Flugverbotszone zahlreiche Drohnen ab, indem sie unter anderem deren Steuerung übernahm. In den meisten Fällen habe es sich bei den Piloten zwar bloß um Touristen gehandelt, die sich nicht über die Regeln informiert hätten. Doch die Flugobjekte sorgten bei vielen Besuchern für ein mulmiges Gefühl, so Geißer.

Weihnachtsmärkte gelten unter Islamisten als Symbol einer christlichen Tradition

Während der Luftraum über den Christkindlmärkten für Drohnen gesperrt ist, ist am Boden das Tragen von Waffen und Messern untersagt. Außerdem warnt die Polizei vor Taschendieben. Deshalb werden auch zivile Beamte und Fahnder unterwegs sein, die speziell Diebe im Visier haben. Die Beamten werden von diesem Freitag, 20. November, an im Einsatz sein. Dann beginnt der große Christkindlmarkt auf dem Marienplatz.

In erster Linie konzentrieren sich die Behörden jedoch darauf, die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten und womöglich geplante Anschläge zu verhindern. Weihnachtsmärkte waren in den vergangenen Jahren auch in anderen europäischen Ländern das Ziel von Anschlägen, etwa 2018 in Straßburg mit fünf Toten und elf Verletzten.

Laut Experten wählen Islamisten die Märkte unter anderem deshalb als Ziel, weil sie diese als Symbole einer christlichen Tradition wahrnehmen. Zudem befinden sich große Menschenmassen auf engem Raum. Und: Durch die meist zentralen Lagen in der Innenstadt sind die Märkte zum Teil schwieriger zu sichern als andere Großveranstaltungen.

Die Münchner Polizei sieht in diesem Jahr jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass Islamisten es speziell auf die hiesigen Christkindlmärkte abgesehen haben könnten. Großveranstaltungen seien immer der latenten Gefahr von Anschlägen ausgesetzt, heißt es aus dem Präsidium.

So wurde im Sommer der Christopher Street Day in Berlin Ziel eines Attentats, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Auch politische Einrichtungen werden immer wieder angegriffen. Im September vor zwei Jahren attackierte ein Attentäter das israelische Generalkonsulat in München. Der 18-Jährige wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.