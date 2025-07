Der Psychoterror wird der Kabarettistin zu viel, sie bearbeitet das in ihrem Bühnenprogramm „Volle Kontrolle“. Und sie lernt boxen.

Von Thomas Becker

Lange dauert es nicht, da biegt das gut gelaunte Gespräch mit Christine Eixenberger in eine sehr ernste Ecke ab. Zum Thema Stalking. Herrschaft, dabei sollte es doch über die neue, bestimmt lustige Fernsehsendung gehen, ihre erste eigene im Bayerischen Rundfunk (BR). „Nachsitzen mit Christine Eixenberger“ heißt das Format, jeden Donnerstag ab 21 Uhr – wobei: Wie viele Donnerstage das werden, entscheidet der Zuschauer, also die Quote. Vorerst sind es mal vier.