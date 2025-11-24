Grundsätzlich könnte jeder die Zusammenhänge kennen. Sie sind kein Geheimnis. Die Sache mit Palantir zum Beispiel. Die Datenanalyse-Software des amerikanischen Unternehmens wird in Bayern und Nordrhein-Westfalen genutzt. Der Landtag von Baden-Württemberg hat der Einführung der umstrittenen Polizei-Überwachungs-Software vor knapp zwei Wochen zugestimmt – trotz öffentlicher Kritik und einer Petition.

Palantir kommt aus dem Hause des US-Milliardärs Peter Thiel, der nicht nur Tech-Unternehmer ist, sondern auch Strippenzieher in der US-Politik. Er ist großer Unterstützer des US-Vizepräsidenten J. D. Vance. Derzeit hält Thiel Geheimvorträge über den Antichristen und seine heutigen Agenten. Als eine solche verdächtig nannte er beispielsweise die Aktivistin Greta Thunberg.

Nicht nur Deutschland hat sich in puncto Digitalität in die Abhängigkeit von großen US-Tech-Konzernen begeben, hinter denen Milliardäre wie Peter Thiel stehen. Je mehr Informationen man darüber sammelt, desto erschreckender wird es. Die Frage, wer denn die Macht demnächst in der Hand hält, die (nicht-gewählten) Tech-Konzerne oder die Politik, scheint kaum abwegig zu sein.

Den Finger in diese Wunde legt die Münchner Theatermacherin Christiane Mudra mit ihrer Produktion „freiheit.exe“. Mudra mit ihrem investigativen Theater ist dafür bekannt, dass sie akribisch Fakten zu einem Thema sammelt und sie ziemlich geballt mit dem Publikum teilt. So hat sie beispielsweise Anfang 2024 an der Deutschen Oper Berlin mit „Beta“ über die Macht der Tech-Konzerne gearbeitet.

Teile dieser Recherche und mehr sind in die Uraufführung „freiheit.exe. Utopien als Malware“ in der Whitebox im Werksviertel eingeflossen. Sechs Performerinnen und Performer fungieren hier als Vermittler der Informationen – und davon gibt es knappe zwei Stunden lang so viele, dass man sie unmöglich alle behalten kann. Dem Gedächtnis hilft ein umfangreiches Booklet.

Sein Mobiltelefon gibt man vor der Aufführung ab

Bevor der Abend beginnt, muss zuerst das Mobiltelefon abgegeben werden. Der Effekt ist, dass man prompt merkt, wie ungern man das Gerät herausrückt. Man hängt ebenfalls ganz schön an den Strippen der Techindustrie. Derart präpariert geht man in die Aufführung. Julia Kopa hat den weißen Raum durch ein paar Leinwände unterteilt, auf denen im Verlauf, Bilder, Filme und Texte zu sehen sein werden. Das Publikum sitzt auf Kartonhockern, die es während der Vorstellung verlassen darf.

Die Performer tragen an römische Togen angelehnte Kostüme, gestaltet von Sarah Silbermann. Der Bezug, so lernt man, liegt im Kult ums römische Reich, Mark Zuckerberg ließ sich etwa ein T-Shirt mit einem Spruch auf Latein bedrucken. Hauptaufgabe des Ensembles ist, Begriffe wie Pronatalismus, Transhumanismus, Libertarians, Akzelerationismus, Longterminismus und so weiter inhaltlich zu füllen, Vertreter zu zitieren, Meinungen zu teilen oder sich zu widersprechen.

Auf das Publikum, das auch immer wieder Gelegenheit hat, selbst zu diskutieren, prasselt da einiges ein. Selbst wenn man die Details nicht behält und der Abend nicht übermäßig theatral ist, so bleibt doch das Staunen darüber zurück, wie groß das Netzwerk ist, wie viele Verknüpfungen existieren. Und man wundert sich, warum wir nicht intensiver daran arbeiten, eine Gesellschaft zu entwickeln, in der man auch künftig leben mag.