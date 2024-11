Kritik von Yvonne Poppek

„Exploit“ heißt ausnutzen. Ein „Exploit“ ist jemand, der ausgenutzt wird. „Xploit:s“, so hat Christiane Mudra ihre neue Produktion genannt – ein bisschen künstlerisches Chic also in einer traurigen Situation, immerhin. Die Münchner Theatermacherin ist bekannt für ihre intensiven Recherchen, die ihren dokumentarischen Arbeiten vorangehen. Sie widmet sich unbequemen Themen, solchen, die auch wehtun in der bürgerlichen Komfortzone.