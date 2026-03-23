Am Sonntag ist dem Grünen-Politiker Dominik Krause in München eine Überraschung gelungen: Mit 56,4 Prozent der Stimmen wurde er bei der Stichwahl Oberbürgermeister. Der langjährige Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) wurde mit 43,6 Prozent abgewählt. Für die SPD ist dies das Ende einer Ära. Stellte sie doch fast acht Jahrzehnte, bis auf eine Ausnahme, den Oberbürgermeister in der bayerischen Landeshauptstadt. Mit Entsetzen, wie er sagt, hat Reiters Vorgänger, Alt-OB Christian Ude (SPD), den Wahlausgang verfolgt. Ude war von 1993 bis 2014, also 21 Jahre lang, im Amt. Ein Gespräch in seiner Schwabinger Altbauwohnung über die Niederlage von Dieter Reiter, Versäumnisse im Wahlkampf und die Frage, ob die Sozialdemokratie in München noch eine Zukunft hat.