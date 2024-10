Von Peter Fahrenholz

Wahrscheinlich gibt es keinen Politiker in München, der so oft beschrieben und interviewt wurde und der sich so oft selbst zu Wort gemeldet hat wie Christian Ude. 21 Jahre war er Münchens Oberbürgermeister, seit mehr als zehn Jahren ist er jetzt im politischen Ruhestand. Über so einen Mann sollte doch eigentlich alles erzählt sein. Oder etwa doch nicht?