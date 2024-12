Der Münchner Kabarettist Christian Springer unterstützt mit dem Verein „Orienthelfer“ seit Jahren Menschen in Syrien. Welche Reaktionen er von dort erhält, wie er die neuen, islamistischen Machthaber sieht und was er von der Debatte über Rückführungen hält.

Interview von Bernd Kastner

Der Münchner Kabarettist Christian Springer hat 2012 die „Orienthelfer“ gegründet. Der Verein leistet in Syrien und den Nachbarländern humanitäre Hilfe für Menschen, die unter den Kriegen in der Region leiden. Hilfe im Wert von rund 30 Millionen Euro hat man seit Vereinsgründung laut Springer verteilt, in Form von Lebensmitteln, Heizmaterial oder Lehrergehältern.