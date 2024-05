Von Fanny Gasser

Chrisna Lungala sitzt in einem Wartebereich. Er blickt auf Türen, hinter denen sich Musikstudios und Besprechungsräume verbergen, wie er sie noch nie gesehen hat. An der Wand ein Plakat von "Fluch der Karibik 5", am Tisch neben ihm die Noten der BBC-Dokumentation "Planet Earth 3" - einem zu diesem Zeitpunkt noch unveröffentlichten Film. "Darf ich da reinschauen?", fragt Chrisna. Na klar, er habe doch einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben, die Antwort.