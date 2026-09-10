Die Kraft der Musik: Der Strawanzer-Chor bringt Menschen zusammen, die eigentlich keine Gemeinsamkeiten haben. Um dabei zu sein, nimmt manch ein Teilnehmer einiges auf sich.

Die Tür steht offen, es riecht nach Kaffee, der Schokokuchen ist schon aufgeschnitten. Doch bevor er gegessen wird, wird gesungen im Mitmach Lab, in einem Raum der Münchner Stadtbibliothek im Motorama. Jeden Freitagnachmittag trifft sich hier der „Chor der Strawanzer“, ein Chor, gedacht für Menschen ohne eigene Wohnung und für alle, die sich einsam fühlen. Woche für Woche tauchen neue Gesichter auf; einige kommen immer wieder. Das Angebot gibt es seit Mai, und es läuft.