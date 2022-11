SZ Plus Freizeittipps für München : Was Familien in den Ferien machen können

Ein Streifzug durch den urbanen Dschungel im Werksviertel, Kunst zum Selbermachen, ein Spielplatz, an dem alle in Bewegung bleiben, und eine Schlucht mitten in der Stadt: Herbstferien-Tipps für Ausflüge mit Kindern in München.