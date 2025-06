Ein China-Restaurant an der Freisinger Landstraße in Freimann ist am frühen Sonntagmorgen ausgebrannt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag, ernsthaft verletzt wurde offensichtlich niemand. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien drei Personen aus dem ersten Stock des Gebäudes gerettet und am Einsatzort von Sanitätern und dem Notarztteam betreut worden; ins Krankenhaus habe aber keiner gemusst.