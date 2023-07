Prozess in München

Um einen kleinen Chihuahua-Rüden ist in München ein großer Streit entbrannt. (Archivfoto)

Ein Ehepaar übernimmt die Pflege für einen Chihuahua. Als die Eigentümerin nach ihrer Schwangerschaft das Tier jedoch wieder haben will, kommt es zum Streit.

Von Andreas Salch

Was "Keks" wohl von dem ganzen Tohuwabohu vor dem Amtsgericht hält, in dessen Mittelpunkt er steht? Man weiß es nicht und wird es auch niemals erfahren. Keks ist nämlich ein Chihuahua, gehört einer Münchnerin und wurde jetzt zum Zankapfel in einem Zivilrechtsstreit.