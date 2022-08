Veronika Wolter will die Implantate, die ihr beim Hören helfen, auch ihren Patienten einsetzen.

Veronika Wolter ist die erste gehörlose Chefärztin in Deutschland. Dennoch gelingt es ihr, Geräusche, Sprache und Musik wahrzunehmen. Ihre Patienten an der neuen Hörklinik in Pasing könnten davon profitieren.