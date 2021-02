Vor zwei Jahren erklärte Tobias Krell beim Kinderfilmfest München begeisterten Jungcineasten noch in einem Workshop "Wie entsteht ein Kinofilm?". Da war sein erster Spielfilm "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten" gerade in den Kinos gestartet. Jetzt gibt Festivalleiterin Diana Iljine den Moderator als neuen Leiter für das Programm des Kinderfilmfest bekannt, das er ab 2021 gestalten wird. Seit 2012 ist Krell als "Checker Tobi" der gleichnamigen Kinderkanal-Sendung bekannt, in der er stellvertretend für Kinder neue Dinge lernt und ausprobiert. Dafür wurde er 2016 unter anderem mit dem Nachwuchsförderpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet und 2017 für den Grimme-Preis nominiert.