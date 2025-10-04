Innerhalb von 24 Stunden durchkreuzen Drohnensichtungen am Münchner Flughafen die Reisepläne von rund 10 000 Menschen. Viele müssen die Nacht auf Samstag auf dem kalten Boden im Terminal verbringen. Warum es trotzdem ruhig bleibt.

Werbung kann manchmal zynisch sein. Die Reise zu 250 Sonnenuntergängen weltweit verspricht die Lufthansa auf einem gigantischen Plakat am Münchner Flughafen, gegenüber wirbt ein Autovermieter mit der „Maximalen Airholung“. Mit der Erholung wurde es für viele Reisende nichts am Freitagabend. Einige Zeit nach Sonnenuntergang ging nichts mehr am Airport Franz Josef Strauß, und das am zweiten Tag nacheinander.