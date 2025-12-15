Zum Hauptinhalt springen

Jüdisches LichterfestChanukka-Lichter leuchten in München

Die ersten Lichter brennen vor der Synagoge am St.-Jakobs-Platz.
Die ersten Lichter brennen vor der Synagoge am St.-Jakobs-Platz. (Foto: Stephan Rumpf)

Vor der jüdischen Synagoge am St.-Jakobs-Platz werden die ersten Kerzen angesteckt. Charlotte Knobloch erinnert dabei an die Opfer des antisemitischen Attentats in Sydney vom Wochenende.

Von Bernd Kastner

Erstmals gibt es in diesem Jahr vier öffentlich aufgestellte Chanukka-Leuchter in München. Sie werden aus Anlass des jüdischen Lichterfests entzündet. Neben jenen am Jakobs- und Prinzregentenplatz sowie dem auf dem Gelände des US-amerikanischen Generalkonsulats steht nun auch ein Leuchter vor der Pinakothek der Moderne. Aufgestellt wurden sie von „Chabad Lubawitsch“, einer weltweit aktiven jüdischen Bewegung. Den Chanukka-Leuchter vor der Synagoge hat diese zusammen mit der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) aufgestellt und an ihm am Montagabend die ersten Lichter entzündet.

Erstmals steht auch vor der Pinakothek der Moderne ein Chanukka-Leuchter.
Erstmals steht auch vor der Pinakothek der Moderne ein Chanukka-Leuchter. (Foto: Stephan Rumpf)

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch rief dabei zu einer Schweigeminute auf für die Opfer des Anschlags von Sydney. Dort hatten am Sonntag zwei Attentäter beim Chanukka-Fest zahlreiche Menschen erschossen beziehungsweise verletzt. Das Fest am Bondi Beach hatte ebenfalls „Chabad Lubawitsch“ organisiert.

Das Lichterfest erinnert an die Zurückeroberung des Tempels in Jerusalem. Bei dessen Wiedereinweihung – auf Hebräisch: Chanukka – brannte im siebenarmigen Leuchter das geweihte Öl, das eigentlich nur für ein bis zwei Tage gereicht hätte, acht Tage lang, so die Überlieferung. In Erinnerung an dieses Wunder wird heute acht Tage lang jeden Tag ein Licht an einem achtarmigen Leuchter entzündet.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Terror in Sydney
:Zwei Attentäter von nebenan

Australiens Behörden versuchen, die Hintergründe der Terrortat aufzuklären, bei der zwei Männer am Sonntag 15 Menschen bei einem jüdischen Fest erschossen haben. Was man bisher weiß.

SZ PlusVon Thomas Hahn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite