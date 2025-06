Dass sich Taschendiebe zu großen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest gerne auf den Weg nach München machen – darauf ist die Polizei eingestellt, hauptsächlich die Spezialisten der Taschendiebfahndung. Weil aber bei den Menschenmengen, die spätestens am Samstag zum Champions-League-Finale in die Stadt drängten, auch eine Menge an Straftaten zu befürchten war, erhielten die Langfinger-Experten, wie schon häufiger der Fall, Hilfe von Kollegen, diesmal aus Köln und Berlin.

Am Samstagnachmittag beobachteten Polizisten aus Berlin und München am Marienplatz zwei Männer, die hinter einem älteren Mann in die U-Bahn steigen wollten. Einer von ihnen griff dem Mann in die Hosentasche und stahl seinen Geldbeutel. Daraufhin wurden die beiden, zwei Italiener, festgenommen.

Gegen 19.35 Uhr beobachteten Beamte aus Berlin und Köln ebenfalls am Marienplatz einen Mann, der versuchte, einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden. Auch er, ein Rumäne, wurde festgenommen.

Der dritte Fall, von dem die Polizei am Montag berichtete, ereignete sich nach Spielende auf dem Weg zur U-Bahn in Fröttmaning. Dieses Mal waren die Kölner Polizisten unter sich. Sie sahen drei Männer, die mehrmals versuchten, verschiedenen Fans Geldbörsen zu stehlen. Als ihnen das einmal gelungen war, wurden sie festgenommen. Auch dabei handelte es sich um Italiener. Bei ihnen und den am Nachmittag Festgenommenen wird nun geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Gruppen besteht – alle kommen aus der gleichen Region in Süditalien. Alle Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft.

Quasi als „Beifang“ nahmen die Taschendiebfahnder einen 65-jährigen Münchner fest. Er hatte, ebenfalls am Marienplatz, mittels einer an seinem Schuh angebrachten Kamera versucht, Frauen unter den Rock zu fotografieren. Dieses sogenannte Upskirting ist als „Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ strafbar.