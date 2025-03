Es sind im Wesentlichen drei Fußball -Events, die Ende Mai und Anfang Juni in München stattfinden. Das Uefa-Champions-League-Finale wird am Samstag, 31. Mai 2025, nach 2012 zum zweiten Mal in der Fröttmaninger Arena ausgetragen. Damals scheiterte der FC Bayern im Elfmeterschießen an Chelsea London. Es wird das insgesamt fünfte Königsklassen-Finale in München sein.

Daran angedockt findet vom 29. Mai bis 1. Juni das viertägige Uefa-Champions-Festival im Olympiapark mit Konzerten und Aktivitäten zum Mitmachen statt. Den Höhepunkt dürfte das Legenden-Turnier „Ultimate Champions“ darstellen. Dieses findet am Freitag, 30. Mai 2025, statt, also ein Tag vor dem Champions-League-Finale, und bringt ehemalige Stars des Wettbewerbs wie Kaká oder Lothar Matthäus nach München.

Hinzu kommt als drittes Event, das seit dem Unentschieden (3:3) der deutschen Nationalmannschaft im Rückspiel des Viertelfinales gegen Italien am Sonntag feststeht: das Nations League Final Four. Der zweite Spielort ist Stuttgart. Das Halbfinale am Mittwoch, 4. Juni 2025, zwischen Deutschland und Portugal sowie das Endspiel am Sonntag, 8. Juni 2025, finden in München statt. Das andere Halbfinale am Donnerstag, 5. Juni 2025, zwischen Spanien und Frankreich sowie das Spiel um Platz drei am Sonntag, 8. Juni 2025, wird in der Arena in Stuttgart ausgetragen.

Wann genau sind die Events?

Den Anfang machen das am 29. Mai beginnende Champions-Festival mit dem Legenden-Turnier „Ultimate Champions“ am Freitag, 30. Mai, um 16 Uhr. Im vergangenen Jahr dauerte dieses Event, an dem vier Mannschaften aus ehemaligen Stars der Champions League teilnehmen, etwa zwei Stunden. Die sonstigen Veranstaltungen des Uefa-Champions-Festivals beginnen bereits am Donnerstag und erstrecken sich bis Sonntag.

Am 31. Mai steigt das Champions-League-Finale, Anstoß ist hier um 21 Uhr. Das Nations-League-Halbfinale Deutschland gegen Portugal findet am 4. Juni um 20.45 Uhr statt, ehe der Gewinner dieser Partie am Pfingstsonntag zur selben Zeit gegen den Gewinner des Spiels Frankreich gegen Spanien in München um den Titel spielt.

Wo werden die Events ausgetragen?

Die deutsche Halbfinal-Partie und das Finale der Nations League finden ebenso wie das Champions League-Finale in der Fröttmaninger Arena statt. Dort finden bei internationalen Spielen 70 000 Personen Platz. Die „Ultimate Champions“ spielen ihr Turnier indoor im SAP-Garden (gut 11 000 Plätze) aus, was ein Novum darstellt, da dieses Event bislang immer outdoor gespielt wurde.

Welchen sportlichen Stellenwert haben die Events?

Das Champions-League-Finale ist das wichtigste Spiel im Vereinsfußball. Darin wird jährlich die beste Mannschaft Europas gekürt. Der aktuelle Titelträger ist Rekordgewinner Real Madrid, das im Vorjahresfinale den deutschen Vertreter Borussia Dortmund mit 2:0 besiegte. Der letzte Titel für eine deutsche Mannschaft datiert aus dem Jahr 2020, als Bayern München sich die Krone aufsetzte. Das Legenden-Turnier „Ultimate Champions“ ist sportlich von untergeordnetem Wert. Es dient eher dazu, Fans in ungezwungenem Rahmen die Begegnung mit Legenden der Champions League zu ermöglichen.

Die Bedeutung der Uefa Nations League ist derweil umstritten. Das im Jahr 2018 eingeführte Turnier, das im Zwei-Jahres-Rhythmus in den Jahren ohne Welt- und Europameisterschaft ausgetragen wird, soll sportlich wenig bedeutsame Testspiele ersetzen. Nachdem es in Deutschland in der Anfangsphase noch für wenig relevant erachtet worden war, hat sich diese Sichtweise mittlerweile ein Stück weit gewandelt. Nun ist bei den Spielern und Trainern ein spürbarer Ehrgeiz entstanden, das Turnier zu gewinnen.

Dieser wird durch das Teilnehmerfeld dieses Mal noch gefördert. Schließlich haben alle drei anderen diesjährigen Teilnehmer die Nations League bereits gewinnen können.

Wie stehen die Chancen der deutschen Mannschaften?

Mit dem Heimvorteil im Rücken und den sehr starken Ansätzen, die die deutsche Nationalmannschaft zuletzt gegen Italien gezeigt hat, kann sie als Mitfavorit auf den Nations-League-Titel gelten. Besonders mit Europameister Spanien um den jungen Star Lamine Yamal muss aber ebenfalls gerechnet werden. Im Finale könnte dann die Neuauflage des Viertelfinales der letztjährigen Europameisterschaft warten, als Deutschland Spanien in der Verlängerung unterlegen war.

Bundestrainer Julian Nagelsmann warnt zunächst einmal vor dem ersten Gegner: Portugal sei „eine Mannschaft mit herausragend guten Einzelspielern.“ Über ein mögliches Aufeinandertreffen mit Spanien sagt er: „Revanche für die EM ist ein bisschen hochgegriffen. Ein EM-Titel ist dann doch höher zu bewerten.“ Es gehe aber um das eigene Selbstverständnis, dem ein Titel guttun würde.

In der Champions League ist eine Prognose angesichts acht verbleibender Teams – zwei davon aus Deutschland – ungleich schwerer. Borussia Dortmund, das im Viertelfinale gegen den FC Barcelona ran muss, ist klarer Außenseiter. Der FC Bayern München, im Viertelfinale gegen Inter Mailand gefordert, kann dagegen neben den spanischen Teams aus Madrid und Barcelona zum Kreis der Favoriten gezählt werden.

Hat DFB-Kapitän Joshua Kimmich in seinem Heimstadion auch wieder Grund zu jubeln, so wie hier im Spiel gegen Italien? (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Wo werden die Partien übertragen?

Das Champions-League-Finale wird wie in den vergangenen Jahren beim ZDF im Free-TV zu sehen sein, zudem überträgt der kostenpflichtige Sender DAZN die Partie. Auch das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal läuft im ZDF. Die zweite Partie mit deutscher Beteiligung (Finale oder Spiel um Platz drei) wird ebenfalls im Free-TV gezeigt, auf welchem Sender ist bislang nicht bekannt. Die Partien ohne deutsche Beteiligung laufen auf DAZN.

Wie komme ich an Tickets?

Der Ticketverkauf für das Ultimate-Champions-Turnier hat bereits begonnen, die Tickets können im SAP-Garden-Ticketshop erworben werden. Für das Champions-League-Finale sowie die Nations-League-Spiele ist der Vorverkauf noch nicht angelaufen. Die teilnehmenden Vereine (welche noch nicht feststehen) beziehungsweise Nationalmannschaften erhalten jeweils ein Ticket-Kontingent für ihre Fans. Zusätzlich gibt es Tickets direkt über die Uefa.

Was kommt auf München zu?

Beim Champions-League-Finale werden 35 000 Ticket-Inhaber der beiden Finalteilnehmer erwartet, dazu kommen Tausende Fans ohne Ticket. Das Nations League Final Four, dessen Austragung in München Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zunächst aus Kostengründen abgelehnt hatte, soll im kleineren Rahmen stattfinden. Hier werden weniger Fans als zum Champions-League-Finale erwartet. „Ein großes Fan-Fest und andere städtische Veranstaltungen wird es nicht geben“, stellte die Stadt in einer Mitteilung klar.