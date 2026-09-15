Die Stadt bekommt den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031 und das Champions-League-Finale 2028. Die Politik verspricht sich davon Rückenwind für die Entscheidung über den deutschen Kandidaten für Olympische Sommerspiele.

München wird in den kommenden Jahren gleich zwei Großereignisse im Sport ausrichten: Am Dienstagvormittag erhielt die bayerische Landeshauptstadt fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander den Zuschlag für das Champions-League-Finale 2028 im Fußball und für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2031.