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Leichtathletik-WM und Champions-League-FinaleZwei Großereignisse kommen nach München – und dann Olympia?

Lesezeit: 3 Min.

Im Sommer 2022 war das Olympiastadion Schauplatz der Leichtathletik-Europameisterschaft.
Im Sommer 2022 war das Olympiastadion Schauplatz der Leichtathletik-Europameisterschaft.
Foto: Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Die Stadt bekommt den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2031 und das Champions-League-Finale 2028. Die Politik verspricht sich davon Rückenwind für die Entscheidung über den deutschen Kandidaten für Olympische Sommerspiele.

Von Joachim Mölter

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München wird in den kommenden Jahren gleich zwei Großereignisse im Sport ausrichten: Am Dienstagvormittag erhielt die bayerische Landeshauptstadt fast zeitgleich, aber unabhängig voneinander den Zuschlag für das Champions-League-Finale 2028 im Fußball und für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2031.

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