Am 31. Mai ermittelt die Uefa in der Fußball-Arena in Fröttmaning den Sieger ihres wichtigsten Klub-Wettbewerbes. Am Tag zuvor rollt der Ball ab 16 Uhr im SAP Garden. Dort werden ehemalige Fußball-Größen zu beobachten sein.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die Legenden-Veranstaltung. Für den Auftritt in München haben zahlreiche einstige Champions-League-Größen zugesagt: der Portugiese Luís Figo, Gewinner des renommierten Fußballpreises Ballon d’Or im Jahr 2000, der Brasilianer Kaká und der ehemalige FC-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler wird erstmals dabei sein. Weitere bestätigte Teilnehmer sind der Niederländer Clarence Seedorf und der Brasilianer Cafu.

Die Spieler werden dabei in vier Teams eingeteilt. In der Vergangenheit wurde Fünf gegen Fünf gespielt. Zunächst wurden die Halbfinals ausgespielt, es folgte ein Finale der beiden Gewinner-Teams. Ein Spiel dauerte 20 Minuten. Zum diesjährigen Modus macht die Uefa noch keine Angaben.

Was sicher ist: Tickets können bereits erworben werden. Die Uefa rechnet mit gut 11 000 Zuschauer in der Halle.