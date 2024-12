Schon jetzt werden erste Tickets für das Champions-League-Finale Ende Mai in München verkauft – für bis zu 13 900 Euro pro Person, ganz offiziell. Kritik kontert die Uefa mit dem Hinweis auf eine hohe Nachfrage, die sich eben in den Preisen widerspiegle.

Von Joachim Mölter

Wer seinen Liebsten in diesen Tagen des Schenkens und Beschenktwerdens seine besondere Wertschätzung zeigen will, kann das mit „Hospitality Tickets“ für das nächste Champions-League-Finale im Fußball tun. Das wird am 31. Mai 2025 in München ausgetragen. Man weiß also noch nicht, wer gegeneinander spielt, aber der Verkauf dieser „Hospitality Tickets“ läuft bereits.