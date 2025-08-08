Zum Hauptinhalt springen

Tierschutzorganisation gegen UnterhaltungsbetriebPeta stellt Strafanzeige: Tierquälerei bei Pferdeshow „Cavalluna“?

Lesezeit: 4 Min.

Szene aus einer „Cavalluna“-Show: „Der Meister der ungarischen Post“.
Szene aus einer „Cavalluna"-Show: „Der Meister der ungarischen Post".

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Pferdeshow „Cavalluna“ seit Jahren. Im Mai 2025 stellte sie Strafanzeige wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Was steckt dahinter? Und was hat die aktuelle Show in München damit zu tun?

Von Verena Müller-Baltes

Ist es noch zeitgemäß, Tiere in einer Unterhaltungsshow auftreten zu lassen? Diese Frage steht im Kern einer neu entflammten Debatte um die Pferdeshow „Cavalluna“. Am 23. Mai 2025 hat die Tierschutzorganisation Peta Strafanzeige wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gestellt: gegen das hinter „Cavalluna“ stehende Unternehmen Apassionata World GmbH, Geschäftsführung, Mitarbeitende in verantwortungsvollen Positionen von „Cavalluna“ und auftretende Reitteams.

