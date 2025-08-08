Ist es noch zeitgemäß, Tiere in einer Unterhaltungsshow auftreten zu lassen? Diese Frage steht im Kern einer neu entflammten Debatte um die Pferdeshow „Cavalluna“. Am 23. Mai 2025 hat die Tierschutzorganisation Peta Strafanzeige wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gestellt: gegen das hinter „Cavalluna“ stehende Unternehmen Apassionata World GmbH, Geschäftsführung, Mitarbeitende in verantwortungsvollen Positionen von „Cavalluna“ und auftretende Reitteams.
Tierschutzorganisation gegen UnterhaltungsbetriebPeta stellt Strafanzeige: Tierquälerei bei Pferdeshow „Cavalluna“?
Lesezeit: 4 Min.
Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die Pferdeshow „Cavalluna“ seit Jahren. Im Mai 2025 stellte sie Strafanzeige wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Was steckt dahinter? Und was hat die aktuelle Show in München damit zu tun?
Münchner Elefantenbetreuer nach Tod des Jungtiers:„Dann habe ich geweint. Wir haben alle geweint“
Die Nachricht aus dem Zoo hat wohl viele berührt: Otto ist tot, an einem Infekt gestorben. Sechs Wochen später erzählt Daniel Materna, Elefanten-Teamleiter des Tierparks, über die dramatische Zeit – und die überwältigenden Reaktionen.
Lesen Sie mehr zum Thema