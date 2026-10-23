Die Parkplatzsuche in der Münchner Innenstadt gleicht oft einem schlechten Witz – zeitnah eine Lücke fürs Auto zu finden, einer seltenen Pointe. Damit sich wenigstens die Nutzer von Carsharing -Autos zeitraubendes Gekurve (Amtsdeutsch: Parksuchverkehr) sparen können, richtet die Stadt seit drei Jahren nach und nach Parkplätze ein, die speziell diesen Leihautos vorbehalten sind. Doch neuerdings haben die drei Anbieter von stationsunabhängigem (Neudeutsch: Free Floating) Carsharing einen großen Teil der eigens für sie geschaffenen Flächen zur „No Parking Zone“ erklärt und für die Rückgabe der Fahrzeuge gesperrt.

Wer also mit einem Sharing-Pkw von Miles, Free2Move oder Sixt unterwegs ist, muss sich etwa im Glockenbachviertel, im Dreimühlenviertel oder anderen dicht besiedelten Quartieren mit chronischem Parkplatzmangel in die Schar der Suchenden einreihen – während die allgemeinen Carsharing-Plätze zum Ärger von Anwohnern leer bleiben. Wer dort sein Privatauto abstellt, riskiert ein Bußgeld von 55 Euro. Wichtig zu wissen: Es geht bei den Sperrzonen nur um die Beendigung der Miete: Ein Sharing-Auto dort zu parken, während die Miete weiter läuft, ist nach wie vor auf den gesperrten Flächen möglich.

Diese absurde Situation hat ihren Grund: Die Stadt hat 197 ihrer Carsharing-Parkplätze an Anbieter stationsbasierten Carsharings vermietet. 25 davon sind für Autos von Carvia an 13 Standorten reserviert, 172 für Stattauto an 96 Standorten. Zu erkennen sind sie an Schildern mit den Namen der beiden Unternehmen. Unmittelbar daneben befinden sich auch Stellplätze für Carsharing-Autos aller Anbieter.

Doch genau diese Nähe hat sich als Problem erwiesen: Weil Nutzer von Free-Floating-Anbietern die Carvia- oder Stattauto-Schilder entweder übersahen, ignorierten oder nicht verstanden und auf den reservierten Flächen parkten, wurden in jüngster Zeit mehrere Autos abgeschleppt. Die Kosten zahlten die Nutzer. Auf einer Rechnung, die eine Leserin der SZ zuschickte, standen 956,85 Euro – inklusive Bearbeitungsgebühr von Miles und Wochenendzuschlag des Abschleppdienstes.

Ein Schild warnt vor dem Abschleppdienst. Trotzdem haben sich immer wieder Nutzer von Carsharing-Autos illegal auf die reservierten Parkplätze gestellt, mit für sie teuren Folgen. Florian Peljak

Um weiteren Ärger zu verhindern, haben die Free-Floating-Vermieter jetzt vorsorglich überall dort die Rückgabe ihrer Wagen technisch blockiert, wo nebenan auch spezielle Stattauto- oder Carvia-Parkplätze sind. Ausschließlich die Rückgabe auf den reservieren Stellplätzen zu unterbinden, funktioniert nicht. Eine meter- oder gar zentimetergenaue Ortung lässt die sogenannte Geofencing-Technik mittels GPS nicht zu.

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Man stehe „mit allen betroffenen Carsharing-Anbietern im Austausch, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die eine uneingeschränkte Nutzung der allgemeinen Carsharing-Stellplätze künftig wieder ermöglichen“, heißt es aus dem Mobilitätsreferat. Weiter teilt die Behörde mit, die Festlegung und technische Ausgestaltung der Geschäftsgebiete und Sperrzonen liege „grundsätzlich in der unternehmerischen Verantwortung der jeweiligen Carsharing-Anbieter“.

Wie lange es dauert, bis eine Lösung gefunden ist, lassen die Anbieter und das Mobilitätsreferat offen. Die bisherigen Standorte will die Stadt dennoch beibehalten. In Zukunft aber, teilt das Referat mit, werde man bei der Planung und Einrichtung weiterer Carsharing-Stellplätze auf eine räumliche Trennung der beiden Stellplatztypen achten, „um vergleichbare Nutzungskonflikte künftig zu vermeiden“.

Bis dahin müssen Anwohner weiterhin an leer stehenden Parkplätzen vorbeirollen. Obwohl es in der ganzen Stadt etwa 700 allgemeine Carsharing-Parkplätze gibt, sind die Leihautos zugleich in manchen Quartieren mit hohem Parkdruck zur Mangelware geworden.