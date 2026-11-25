Diese Würdigung war längst überfällig: Oscar-Preisträgerin Caroline Link erhält den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München – und damit die höchste Auszeichnung, die Kulturschaffende hier bekommen können. Jährlich wird eine Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung mit engem Bezug zu München geehrt. Die Dotierung beträgt 10 000 Euro, der Stadtrat hat den Vorschlag der Jury bestätigt.

Für die Jury gehört Link „zu den bedeutendsten deutschen Regisseur*innen“, deren Filme „zu den erfolgreichsten deutschen Produktionen“ zählen, „an der Kinokasse ebenso wie bei der Kritik und den Preisjurys“.

Link, geboren 1964 in Bad Nauheim, hat an der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) studiert. Bereits mit Anfang 30 wurde die Drehbuchautorin und Regisseurin für einen Oscar nominiert („Jenseits der Stille“).

Wenige Jahre später erhielt sie die bedeutendste Auszeichnung der Filmwelt für „Nirgendwo in Afrika“ – als bester fremdsprachiger Film. Zahlreiche weitere Preise folgten, darunter Deutscher und Bayerischer Filmpreis sowie mehrere Verdienst- und Verfassungsorden. Den Filmpreis der Stadt München bekam Link 2016.

Große Gefühle, ja – aber nie billig zu haben. Aus der Jury-Begründung

„Am liebsten erzählt sie dort, wo andere wegschauen und weghören: jenseits der Stille, in der Fremde, im Exil. Ihre Filme widmen sich oft verdrängten Themen und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen“, heißt es in der Jury-Begründung weiter. „Die Nöte und Freuden von jungen Menschen inszeniert Caroline Link so einfühlsam und intensiv wie kaum jemand sonst. Große Gefühle, ja – aber nie billig zu haben.“

Zum Werk der Filmemacherin zählen unter anderem auch „Exit Marrakech“ (2013), „Der Junge muss an die frische Luft“ (2018), „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (2019) und die TV-Serie „Safe“ (2022). Links neuer Film, die Liebesgeschichte „Die Jahre mit dir“ mit Jella Haase und Jannis Niewöhner, soll im Januar 2027 ins Kino kommen.

Wann der Kulturelle Ehrenpreis an Caroline Link übergeben wird, steht bislang nicht fest. Die Auszeichnung gibt es seit 1958. Die Preisträgerinnen und Preisträger aus der jüngsten Vergangenheit waren Dagmar Nick (2025), Lothar Schirmer (2024), Michael Brenner (2023), Julia Fischer (2022), Ingvild Goetz (2021), Hannah Schygulla (2020) und Gerhard Polt (2019). Zuvor waren unter anderem Werner Herzog, Senta Berger, Loriot und Erich Kästner geehrt worden.