Der Kollaps der Carolabrücke in Dresden weckt Befürchtungen: Auch in München gibt es mehr als 20 Brücken, deren Zustand als „nicht ausreichend“ eingestuft wird. Experten aber beruhigen.

Von Heiner Effern

Der Schock sitzt noch tief, auch Tage danach. Für einen Brückenbauer, sagt Matthias Gunsch, sei in Dresden „das Schlimmste“ passiert, was man sich vorstellen kann. Dass eine Brücke einfach einstürzt wie die Carolabrücke vergangene Woche, das sei ein so singuläres Ereignis, das kenne man eigentlich gar nicht in Deutschland.