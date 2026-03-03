Wer in klaren Nächten den Vollmond betrachtet, könnte ihn sehen – vorausgesetzt, er oder sie hat ein Teleskop dabei und weiß damit umzugehen. Dabei sollte das Fernrohr den südöstlichen Rand des Mondes inspizieren, bis es einen auffälligen Doppelkrater gefunden hat, gewissermaßen zwei Ringe, von denen der eine den anderen ein kleines Stück überlagert. Dieser etwas verformte Krater ist nach dem großen schottischen Erfinder James Watt benannt. Der andere, ein Krater in nahezu perfekter Ringgestalt mit einem Durchmesser von circa 65 Kilometern, trägt seit 1935 den Namen eines Technikgenies, dessen Wirkungsstätte München war: Steinheil.
Carl August von SteinheilMünchens innovativer Tausendsassa
Carl August von Steinheil ist einer der großen Erfinder der Stadt. Im Bereich der Optik strahlt er am hellsten, doch seine Erfindungen betreffen viele Bereiche – über eine staunt der König, über die andere ärgern sich die Bierbrauer.
Von Wolfgang Görl
