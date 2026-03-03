Zum Hauptinhalt springen

Carl August von SteinheilMünchens innovativer Tausendsassa

Lesezeit: 7 Min.

Carl August von Steinheil hatte viele Interessen, doch vor allem im Bereich der Optik sorgte er mit seinen Erfindungen für Aufsehen.
Carl August von Steinheil hatte viele Interessen, doch vor allem im Bereich der Optik sorgte er mit seinen Erfindungen für Aufsehen. (Foto: Opale.photo/Imago)

Carl August von Steinheil ist einer der großen Erfinder der Stadt. Im Bereich der Optik strahlt er am hellsten, doch seine Erfindungen betreffen viele Bereiche – über eine staunt der König, über die andere ärgern sich die Bierbrauer.

Von Wolfgang Görl

Wer in klaren Nächten den Vollmond betrachtet, könnte ihn sehen – vorausgesetzt, er oder sie hat ein Teleskop dabei und weiß damit umzugehen. Dabei sollte das Fernrohr den südöstlichen Rand des Mondes inspizieren, bis es einen auffälligen Doppelkrater gefunden hat, gewissermaßen zwei Ringe, von denen der eine den anderen ein kleines Stück überlagert. Dieser etwas verformte Krater ist nach dem großen schottischen Erfinder James Watt benannt. Der andere, ein Krater in nahezu perfekter Ringgestalt mit einem Durchmesser von circa 65 Kilometern, trägt seit 1935 den Namen eines Technikgenies, dessen Wirkungsstätte München war: Steinheil.

Zur SZ-Startseite

Michael Georg Conrad
:Der Urvater der Schwabinger Boheme

Michael Georg Conrad lehnt sich Ende des 19. Jahrhunderts gegen das künstlerische Establishment auf und begründet die Münchner Avantgardekultur. Doch er hat auch eine dunkle Seite. Ein Porträt.

SZ PlusVon Wolfgang Görl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite