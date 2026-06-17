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120 Studierende und Auszubildende in SorgeCaritas verkauft Wohnheim in der Maxvorstadt für 12,5 Millionen Euro

Lesezeit: 3 Min.

1950er-Jahre-Bau: das Wohnheim an der Zieblandstraße, das bisher der Caritas gehörte.
1950er-Jahre-Bau: das Wohnheim an der Zieblandstraße, das bisher der Caritas gehörte. Catherina Hess

Die kirchliche Wohlfahrtsorganisation veräußert ihr Haus an der Zieblandstraße 35. Der neue Eigentümer will den Bau weiterhin als Angebot für Studierende betreiben, aber die Verunsicherung bei den Bewohnern ist groß.

Von Justin Patchett

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Die Caritas hat ihr Wohnheim an der Zieblandstraße verkauft. Dort wohnen etwa 120 Studierende und Azubis – und das zu Preisen, für die sie in München wohl niemals eine Wohnung finden würden. Die Mieten liegen bei rund 500 Euro, und das mitten in der Maxvorstadt. Möglich gemacht hat das seit Jahrzehnten der Caritasverband der Erdiözese München und Freising als Eigentümer und Träger des Wohnheims. Dessen römisch-katholische Prägung ist schon von der Straße aus erkennbar: Die gelbe Fassade schmückt ein Abbild des heiligen Franziskus, er füttert die Vögel um ihn herum.

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