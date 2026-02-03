Bei Sylvia Pröpper kommen dieser Tage die Erinnerungen an die Zeit vor 20 Jahren wieder hoch. Schlechte Erinnerungen sind das, daran, wie sie und ihre Familie ihre Mietwohnung aufgeben mussten. „Dabei hatten wir mit der Hausgemeinschaft so viel Arbeit in das Haus gesteckt“, sagt Pröpper. Doch es kam ein neuer Vermieter, und der hatte andere Pläne mit dem Gebäude auf der Schwanthalerhöhe.