Bei Sylvia Pröpper kommen dieser Tage die Erinnerungen an die Zeit vor 20 Jahren wieder hoch. Schlechte Erinnerungen sind das, daran, wie sie und ihre Familie ihre Mietwohnung aufgeben mussten. „Dabei hatten wir mit der Hausgemeinschaft so viel Arbeit in das Haus gesteckt“, sagt Pröpper. Doch es kam ein neuer Vermieter, und der hatte andere Pläne mit dem Gebäude auf der Schwanthalerhöhe.
Katholischer WohlfahrtsverbandMieter in Sorge: Caritas will Wohnhäuser in München verkaufen
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Der Sozialverband der katholischen Kirche plant den Verkauf zweier Immobilien auf der Schwanthalerhöhe, zu einem „marktgerechten Preis“. Die Bewohner fürchten steigende Mieten – und setzen ihre Hoffnungen nun auf ein bekanntes Münchner Unternehmen.
Von Sebastian Krass
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