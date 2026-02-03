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Katholischer WohlfahrtsverbandMieter in Sorge: Caritas will Wohnhäuser in München verkaufen

Lesezeit: 3 Min.

Das Ehepaar Sylvia Pröpper und Ulrich Seidel (rechts) und andere Mieter der Caritas fürchten, dass bei einem Verkauf des Hauses die Mieten steigen.
Das Ehepaar Sylvia Pröpper und Ulrich Seidel (rechts) und andere Mieter der Caritas fürchten, dass bei einem Verkauf des Hauses die Mieten steigen. Johannes Simon

Der Sozialverband der katholischen Kirche plant den Verkauf zweier Immobilien auf der Schwanthalerhöhe, zu einem „marktgerechten Preis“. Die Bewohner fürchten steigende Mieten – und setzen ihre Hoffnungen nun auf ein bekanntes Münchner Unternehmen.

Von Sebastian Krass

Bei Sylvia Pröpper kommen dieser Tage die Erinnerungen an die Zeit vor 20 Jahren wieder hoch. Schlechte Erinnerungen sind das, daran, wie sie und ihre Familie ihre Mietwohnung aufgeben mussten. „Dabei hatten wir mit der Hausgemeinschaft so viel Arbeit in das Haus gesteckt“, sagt Pröpper. Doch es kam ein neuer Vermieter, und der  hatte andere Pläne mit dem Gebäude auf der Schwanthalerhöhe.

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In einer teuren Stadt wie München wehrt man sich besser nicht gegen Vermieter? Von wegen. Über zwei Hausgemeinschaften, die ihre eigenen Wohnungen und alte Bäume retten – und trotz allem immer das bittere Ende fürchten müssen.

SZ PlusVon Sebastian Krass

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