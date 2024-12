Interview von Tim Brack

Der erste Cannabis-Anbauverein hat Anfang November legal seine Ernte an die Mitglieder verteilt – in Oldenburg in Niedersachsen. Ein berauschendes Gefühl, nach dem sich auch die Cannabis Social Clubs (CSC) in München und Bayern sehnen. Doch jüngst wurde dem CSC Minga die Lizenz verwehrt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kommt seiner Ankündigung offenbar nach, den Anbauvereinen das Leben schwer zu machen.