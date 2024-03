Wo das Kiffen in München künftig erlaubt ist

Gemütlich einen Joint unter Freunden zu rauchen, wird künftig auch in der Öffentlichkeit erlaubt sein - zumindest in bestimmten Gebieten.

Mit der Freigabe der Droge wird auch der Konsum in der Öffentlichkeit möglich - zumindest mit etwas Abstand zu Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Ein Stadtplan zeigt, wo diese Rauchzonen liegen.

Von Stephan Handel

Rund um die Münchner Freiheit ist es ziemlich rot. Überhaupt sind große Teile der Stadt rot eingefärbt - und das ist mal nicht politisch gemeint: Aktivisten haben sich die Arbeit gemacht und im Internet auf einem Stadtplan eingezeichnet, wo denn vom 1. April an der Konsum von Cannabis erlaubt ist - beziehungsweise wo nicht. Auch am Flaucher, wo es an lauen Sommerabenden praktisch durchgehend würzig riecht, müssen die Kiffer künftig aufpassen, wo sie sich niederlassen.