Gesetz tritt in Kraft

Von Stephan Handel

Es wird jetzt dann also doch kein "Smoke in" geben am Montagabend auf dem Marienplatz vor dem Rathaus. Ein paar Mitglieder des "Cannabis Social Clubs" (CSC) hatten das geplant zur Feier des Tages, aber andere redeten ihnen das aus: "Gibt recht vernünftige Leute bei uns", sagt Werner Degenhardt, der Sprecher des Clubs.