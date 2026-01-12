Die vielspurige und viel befahrene Kreuzung am Boden ist schon unwirtlich genug. Aber der Mittlere Ring, der auf Stelzen oben drüber verläuft und alles unter sich zu erdrücken scheint, der gibt dem Ganzen den Rest. Der Candidplatz in Untergiesing ist ein Unort in München.
GiesingSpektakuläre Architektur für einen Unort Münchens
Das Erscheinungsbild des Candidplatzes soll sich durch zwei große Bauprojekte grundlegend ändern. Ein privater Investor plant Ungewöhnliches.
Von Sebastian Krass
