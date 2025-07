Cana Bilir-Meier wird mit dem diesjährigen Kunstpreis der Stadt München ausgezeichnet. Der Preis wird alle drei Jahre verliehen und ist mit 10 000 Euro dotiert. In der Jury-Begründung heißt es: „Mit großer Sensibilität und analytischer Schärfe thematisiert sie Fragen von Erinnerungskultur, Migration, Rassismus , kollektiven Identitäten und Widerstand. Ihr Werk gibt marginalisierten Perspektiven Sichtbarkeit und erweitert damit den Kanon der deutschen und internationalen Gegenwartskunst auf bedeutende Weise.“

Die 39-jährige Künstlerin engagiert sich auch gesellschaftspolitisch, arbeitet mit dem Kollektiv „NSU-Komplex auflösen“ und der Initiative in Gedenken an die Schriftstellerin Semra Ertan zusammen. Durch ihre künstlerische und aktivistische Arbeit bemüht sie sich zudem um Aufklärung des rassistischen Anschlags am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ).