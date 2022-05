Diese Spezialitäten bekommt man nicht nur in Paris, sondern auch in München. Sechs Tipps.

Les Deux Messieurs

Macarons, Eclairs, Tartelettes aux fruits - und jede Menge Farbe: Das alles wird in der Theke des Les Deux Messieurs mit viel Eleganz präsentiert. Das Lokal, gleichzeitig Bäckerei, Café und Bistro, liegt passenderweise im Franzosenviertel in Haidhausen, direkt am Pariser Platz. Die beiden Betreiber David Kittel und Carsten Huth hätten in München kaum einen besseren Ort finden können. Im Les Deux Messieurs bekommt man nicht nur süße französische Köstlichkeiten, sondern kann auch verschiedene Frühstückskombinationen bestellen. Neben dem klassischen Petit-déjeuner mit Croissant, Pain auch chocolat und Marmelade gibt es zum Beispiel das Frühstück "La Forme" mit Obstsalat, Avocado und Käse. Oder das "Le Savoureux" mit französischen Wurst- und Käsespezialitäten, einem gekochten Ei und Orangensaft. Bei der Variante "Le Luxe" bekommt man noch einen Sekt dazu.

Les Deux Messieurs, Weißenburger Straße 36, 81667 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7.30 bis 19 Uhr, Sonntag 8 bis 18 Uhr

Pâtisserie Dukatz

Detailansicht öffnen Das Brot entsteht in der Backstube im Hinterhof des Dukatz' im Glockenbachviertel. (Foto: Catherina Hess)

Die Pâtisserie Dukatz gibt es gleich drei Mal in München: im Glockenbachviertel, im Lehel und in Schwabing. In den drei Läden kann man etwa mit dem Frühstück "Boulanger" in den Tag starten, das ist ein Brotkorb oder ein Croissant, serviert mit Butter und Konfitüre. Dazu passt ein Café au Lait oder ein frisch gepresster Karotte-Ingwer-Saft. Wer es herzhafter mag, bestellt eine Quiche oder eine Flûte. Das knusprige Baguette gibt es zum Beispiel belegt mit Rosmarinschinken und Gruyére oder auch mit Ziegenkäse, Trüffelcreme und Honig. Oder aber man gibt den süßen Versuchungen in der Theke nach. Dort findet man feine Tartelettes, Petits Fours oder Macarons, die jeden Morgen in der Backstube im Hinterhof des Dukatz' im Glockenbachviertel entstehen.

Pâtisserie Dukatz, Klenzestraße 69, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 14 Uhr; St.-Anna-Straße 11, 80538 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr; Haimhauser Straße 11, 80802 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag 9 bis 18 Uhr

Münchner Boulangerie

Detailansicht öffnen Die Münchner Boulangerie in Schwabing ist sowohl Bäckerei als auch Café. (Foto: Stephan Rumpf)

Zwischen Elisabethmarkt und Kurfürstenplatz liegt zwar nicht Paris, aber immerhin die Münchner Boulangerie. Eine Art Schwabinger Version einer französischen Bäckerei. In der Glasvitrine neben dem Eingang warten verschiedene Eclairs, Tartes oder Tartelettes. Auch für ihre guten französischen Croissants ist die Bäckerei, die auch ein Café ist, bekannt. Wofür auch immer man sich entscheidet: Mit den süßen Teilchen kann man es sich dann an einem der Tische zwischen Schwarz-Weiß-Fotografien von Paris bequem machen. Aber auch wenn man nur ein Baguette fürs Abendessen braucht, wird man in der Münchner Boulangerie fündig. Mit etwas Glück ist das Brot sogar noch warm, weil es direkt aus dem Ofen kommt. Und die süßen Teilchen gibt es natürlich auch zum Mitnehmen.

Münchner Boulangerie, Bauerstraße 1, 80796 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 17 Uhr

Café Saphir

Detailansicht öffnen Neben Macarons gibt es im Café Saphir in Haidhausen unter anderem auch Croissants. Manchen gelten sie als die besten in München. (Foto: Alessandra Schellnegger)

In der Nähe des Prinzregentenplatzes betreiben Issam Ben Ahmed und seine Frau Baran seit zehn Jahren das Café Saphir. Beide sind eigentlich Akademiker, haben sich dann aber für die Pâtisserie entschieden. Qualität ist ihnen besonders wichtig und das kommt auch bei den Kundinnen und Kunden an. Das Café Saphir gilt als einer der Orte mit den besten Croissants in München. Daneben gibt es in dem kleinen Lokal zum Beispiel auch Pains au chocolat oder Pains aux raisins mit Rosinen. Auch Brioche-Teilchen, Tartelettes und Macarons liegen in der Theke. Neben den französischen Spezialitäten bekommt man im Saphir aber auch die sowohl für Frankreich als auch für Bayern eher untypischen Franzbrötchen. Der Legende nach soll dieses Zimtgebäck immerhin auch aus einer Art Baguette entstanden sein, das ein Hamburger Bäcker im 19. Jahrhundert in Fett angebraten haben soll.

Café Saphir, Grillparzerstraße 49, 81675 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 8 bis 12 Uhr

French Touch Pâtisserie

Detailansicht öffnen Zu Yassine Boukhris' Kunden gehören auch Modeunternehmen wie Dior. (Foto: Stephan Rumpf)

Das French Touch in der Altstadt erinnert auf den ersten Blick eher an eine teure Boutique als an eine Pâtisserie. Doch liegen dort in den Theken keine schicken Uhren oder Halsketten, sondern süße Törtchen und Macarons. Yassine Boukhris' Kreationen kommen jedoch auch in der Modewelt gut an: Firmen wie Dior oder Louis Vuitton bestellen bei dem Münchner. Im French Touch kann man frühstücken, zum Beispiel French Toasts oder Pancakes. Aber auch die herzhaften Gerichte sind zu empfehlen, wie etwa das Egg Benedict, das in der Variante "Egg Benedict Royal" mit frischem Trüffel bestellt werden kann.

French Touch Pâtisserie, Brunnstraße 4, 80331 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag 9 bis 17 Uhr

Lea Zapf Marktpatisserie

Detailansicht öffnen Lea Zapfs Kreationen tragen Namen wie "Luftikus" oder "Oh Banana". (Foto: Stephan Rumpf)

Im Sommer 2020 hat Lea Zapf ihre Pâtisserie auf dem Viktualienmarkt eröffnet. In ihrem 18 Quadratmeter großen Stand verkauft die Konditormeisterin seither süße Köstlichkeiten. Zapf bietet eine Mischung aus französischer und deutscher Pâtisserie an und lässt sich gerne auch von anderen Einflüssen inspirieren. Immer aber muss die Qualität stimmen. Zapf versucht, vor allem regional und saisonal einzukaufen. Das Mehl kommt zum Beispiel von der Hofbräuhaus-Kunstmühle im Tal, der Kaffee von der Rösterei Vits am Isartor. Ihre Kreationen, die Namen tragen wie "Luftikus" oder "Oh Banana", kann man entweder zu Hause oder an einem Sonnentag gleich mit einem Kaffee oder einer Limonade auf den Sitzplätzen um das Standl herum genießen.

Lea Zapf Marktpatisserie, Viktualienmarkt, Abt. III Stand 20/21, 80331 München, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 10.30 bis 17 Uhr