Sie freuen sich schon mal! Das "Café Unterzucker" ist in Feierlaune.

Von Christian Jooß-Bernau

Quengelnde Kinder, wer liebt sie nicht? Um die Ruhe zu bewahren, lohnt es, den kategorischen Imperativ zu kennen, der in etwa lautet: Wenn du nicht willst, dass man dich nervt, dann nerv auch du nicht. Verkürzt formuliert: "Freu dich mal!" So haben Café Unterzucker ihr neues Album mit "kindischen Feierliedern" genannt. Im Titelsong schallern die Erziehungsberechtigten den kleinen Wutbolzen ein allerliebstes "Freu dich mal! Lass doch ab von dem Gestöhn..." in die Lauschlöffelchen. Die Gitarre swingt, die Tuba schunkelt, und das Schlagzeug tappst den Cha-Cha-Cha dazu, dass des Jubels kein Halten mehr ist.