In der Konditorei Tanpopo kommen alle auf ihre Kosten, die es süß mögen. Matcha bekommt man dort nicht nur als Getränk, sondern auch in zahlreichen Torten und Teilchen.

Von Jacqueline Lang

Japanische Tradition mit deutscher Backkultur verbinden, dass ist das Ziel von Kanako Okada-Ohm. Die Konditormeisterin ist in Japan geboren, lebt und backt aber seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Sie betreibt an der Maillingerstraße in Neuhausen die einzige Konditorei Münchens, die sich der geschmacklichen Fusion dieser beiden Kulturen verschrieben hat.

Betritt man das Tanpopo, was auf Deutsch Löwenzahn bedeutet, steht man sofort vor der Auslage. Nichts in dem minimalistisch eingerichteten Raum lenkt ab von den vielen Köstlichkeiten, die man dort bestaunen kann, und dennoch fühlt man sich gleich wohl, wenn man an einem der Tische Platz nimmt.

Detailansicht öffnen Die Konditormeisterin Kanako Okada-Ohm ist in Japan geboren, backt aber seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. (Foto: Robert Haas)

Vermutlich liegt das daran, weil der Geruch von frisch gebackenen Croissants und Quiches ebenso stets durch die Luft weht, wie der von frisch gemahlenem Kaffee. Außerdem kann, wer die kunstvollen Törtchen und Tartelettes in der Auslage lange genug bewundert hat, auch den Blick in die offene Backstube schweifen lassen und den Bäckern zuschauen, wie sie die Leckereien kunstfertig verzieren. Warum Handwerk und Kunstwerk wortverwandt sind, versteht man hier sofort.

Fragt man Okada-Ohm, ob sich eine Konditorei mit japanischem Einfluss schwer tut in Deutschland, sagt sie: "Die Kunden sind zunehmend offener für Geschmacksexperimente und möchten immer mehr authentische Produkte, die wie im Ursprungsland schmecken." Und authentisch - das kann bestätigen, wer einmal in Japan gewesen ist - schmecken Okada-Ohms Kreationen allemal. Das gilt übrigens auch für ihr französisches Gebäck.

Was gibt es da und was kostet es?

Eine klassische Frühstückskarte mit Eierspeisen und belegten Broten findet man im Tanpopo nicht. Wer es allerdings süß mag, wird bei der großen Auswahl seine Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Darf es ein Mandelcroissant (3,20 Euro) sein oder vielleicht doch lieber ein Pain au chocolate (1,90 Euro) oder eine Vanille-Zimtschnecke (3 Euro)? Oder vielleicht ein Melonpan? Dabei handelt es sich um ein süßes Hefegebäck, das in Japan sehr beliebt ist, und im Tanpopo in verschiedenen Geschmacksrichtungen bestellt werden kann - natürlich auch mit Matcha (je 2,80 Euro). Alternativ kann man auch ein An-Boule probieren, das ist ebenfalls ein Hefegebäck, allerdings mit der in Asien so beliebten süßen roten Bohnenpaste gefüllt.

Detailansicht öffnen Wer es süß mag, wird in der Theke des Tanpopo fündig. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Neben Croissants oder Pains au chocolate bekommt man in der Konditorei auch Törtchen. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Matcha, das japanische Grünteepulver, spielt in vielen Kreationen eine Rolle. (Foto: Robert Haas)

Wer nun denkt, dass es in einer Konditorei doch neben süßen Teilchen auch noch Torten und Törtchen geben muss, der braucht seinen Blick nur auf die Vitrine links vom Eingang zu richten. Dort findet man nicht nur hübsch dekorierte Leckereien, man versteht vor allem auch, dass es sich beim Tanpopo tatsächlich um eine japanische Konditorei handelt. Matcha, das grasgrüne Pulver, das aus gemahlenem Grüntee hergestellt wird, spielt hier eindeutig die Hauptrolle.

Es gibt etwa Matcha-Shortcakes (4,50 Euro), glutenfreie Matcha-Rouladen (4,20 Euro) oder Matcha-Crêpekuchen (4,50 Euro). Wem das zu experimentell ist, der kann zum Beispiel zwischen einem Mango-Cheesecake, einer Maronentarte, einer Schoko-Bananentarte (je 4,20 Euro) oder einem Windbeutel mit Vanillecreme (2,80 Euro) wählen.

Einige Klassiker wie die Croissants gibt es immer, ansonsten variiert Okada-Ohm das Angebot je nach Saison und Laune. Herzhaftes spielt in der Backstube der Konditormeisterin zwar offensichtlich nicht die Hauptrolle, täglich wechselnde Quiche-Variationen (3,20 Euro, mit Beilage 6,20 Euro) oder eine Spinattasche (2 Euro) stehen trotzdem auf der Karte.

An warmen Tagen empfiehlt sich zu alledem ein Blick auf die Sommer-Getränkekarte: Neben einem klassischen Iced Coffee (4,20 Euro) sowie einem Iced Latte Macchiato findet man darauf natürlich auch einen Iced Matcha Latte (je 4,90 Euro). Sehr zu empfehlen ist auch der herrlich fruchtige selbstgemachte Himbeersaft (4,40 Euro), alternativ kann man auch die Holunderschorle (3,20 Euro) probieren.

Ebenfalls geeignet zur Temperaturregulierung an warmen Tagen ist das Trinken von Tee. Die Auswahl ist im Tanpopo sehr groß: Neben Klassikern wie grünem und schwarzem Tee stehen auch Rosen-, Jasmin-, Lavendel- und Holundertee auf der Karte (Tasse je 3,20 Euro).

Wer geht da hin?

Im Tanpopo treffen Münchnerinnen und Münchner auf Japanerinnen und Japaner, Menschen aus dem Viertel auf Touristen. So vermischen sich die Gespräche an den Nachbartischen zu einem schönen Kauderwelsch aus Deutsch und Japanisch.

Detailansicht öffnen Das Personal bringt die Bestellung im Tanpopo direkt an den Tisch. (Foto: Robert Haas)

Auf der Terrasse vor der Konditorei gibt es zwar einige Tische, bei schönem Wetter muss man sich aber trotzdem beeilen, wenn man einen Sonnenplatz ergattern will. Es empfiehlt sich daher, schon mal einen Platz zu reservieren, bevor man zum Bestellen reingeht. Im Tanpopo zahlt man nämlich direkt an der Theke, dafür wird die Bestellung dann vom überaus freundlichen Personal an den Tisch gebracht.

Konditorei Tanpopo, Maillingerstraße 6, 80636 München, 089/52055757, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 9.30 bis 17 Uhr