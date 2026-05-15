Wann ist es zu spät zum Frühstücken? Weißwürste etwa soll man dem bayerischen Knigge zufolge nicht mehr nach 12 Uhr bestellen. Aber ein Rührei zu Mittag, ein Croissant zum Kaffee am Nachmittag oder ein Bagel zum Abendbrot? Gar nicht mal so abwegig. Im Grunde sind Frühstücksgerichte so wandelbar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ein Café den „All Day Brunch“ ausruft, so wie das Soley im Dreimühlenviertel .

Das Café mit der großen Sonnenterrasse an der Ecke Ehrengut- und Dreimühlenstraße kommt den ganzen Tag mit ein und derselben Speisekarte aus. So muss man sich nie zwischen warmen und kalten Gerichten oder Herzhaftem und Süßem entscheiden. Dazu kostet kein Gericht auf der Karte mehr als 12 Euro, sodass man sich gut durchprobieren und nach Belieben kombinieren kann.

Das „Loaded Banana Bread“ (10,50 Euro) mit Joghurt-Glasur, Sauerkirsch-Himbeer-Ragout und karamellisierten Walnüssen zum Beispiel ist Frühstück und Dessert in einem. Davor beziehungsweise danach hat man noch genug Platz für ein Rührei, etwa mit Sucuk (11,20 Euro), als Füllung mit Tomate und Rucola im „Loaded Croissant“ (8,90 Euro), oder in Form von Menemen (10,40 Euro). Für diese türkische Speise lässt die Küche Eier in einer Pfanne zusammen mit Tomaten, grüner Paprika und optional Feta zu einer Masse stocken, die man mit Brot auftunkt.

Die Sandwiches sind dagegen so üppig, dass es danach keinen zweiten Gang braucht. Das Kimchi-Cheese-Sandwich (11,50 Euro) besteht beispielsweise aus einem vierstöckigen Turm aufeinandergespießter, mit Kimchi und geschmolzenem Käse gefüllter Brot-Schnitten. Dazu gibt es eine würzige Chipotle-Mayo und einen Krautsalat aus rotem und weißem Kohl, der allerdings etwas mehr Zitrone oder Dressing vertragen könnte.

Nach einem Kimchi-Cheese-Sandwich braucht man keinen zweiten Gang, die Portion ist üppig. Catherina Hess

Ersin Karatas und Michael Glasl (von links) betreiben das Café Soley gemeinsam. Catherina Hess

Alle Kuchen sind im Café Soley in der hauseigenen Backstube zubereitet. Catherina Hess

Dafür schmeckt man, dass der Krautsalat frisch und selbstgemacht ist – so wie die Kuchen. Denn die Tradition einer abwechslungsreichen und von der hauseigenen Backstube bestückten Kuchentheke, wie sie das Vorgänger-Café Zimt über Jahre pflegte, führt das Soley fort. Optisch hat sich das ehemalige Café Zimt seit der Übernahme der neuen Betreiber im Januar ebenfalls nicht stark verändert – ein Farbtupfer kam hier dazu, ein Deko-Kissen dort.

Trotzdem ist der Charakter des Lokals jetzt ein anderer, auch weil man neben Brunch, Kaffee und Kuchen nun auf Daydrinking setzt und damit ein junges Publikum anlockt. Die „Beauty-Schorle“ mit „Gualitschi“-Saft, ein Vitaldrink aus Apfel, Guave, Litschi und Rose, ist zum Beispiel der Inbegriff des modernen Spaßgetränks: pink, fruchtig-frisch und eine kleine Belohnung im Alltag, auch mit Soda anstelle von Prosecco. Dieser Drink schmeckt – wie der Brunch im Soley – zu jeder Tageszeit.

Café Soley, Ehrengutstraße 9, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Montag 9 bis 17 Uhr, Freitag und Samstag bis 21 Uhr.