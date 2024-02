Von Sebastian Krass

Es ist der 23. Januar 1932, als Geheimrat Ferdinand von Lindemann sich in einem Münchner Notariat einfindet. Er ist Mathematik-Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und bevollmächtigt, an diesem Tag im Namen seiner Hochschule den Vertrag über eine bedeutende Schenkung zu unterzeichnen. Es geht um das Grundstück einer Reitschule, gelegen zwischen Königinstraße und Englischem Garten. Der Unternehmer und Mäzen Hermann Anschütz-Kaempfe, Erfinder des Kreiselkompasses, hatte kurz vor seinem Tod im Jahr 1931 verfügt, dass diese Flächen der LMU vermacht werden. Ferdinand von Lindemann unterschreibt an diesem Tag den Überlassungsvertrag und damit auch eine Schenkungsauflage.