Nur wenige Gehminuten liegen zwischen Schloss Nymphenburg und dem Café Paul Isaak. Man könnte wohl sagen, dass hier zwei Münchner Traditionsorte ganz nah beieinander sind. Natürlich verzeichnet die ehemalige Sommerresidenz der Wittelsbacher ein paar Jahrhunderte mehr in der Chronik, doch seit immerhin 126 Jahren backt Familie Isaak am Nymphenburger Schlosskanal Brezn, Brote und Kuchen; seit den Fünfzigerjahren befindet sich auch ein Lokal in dem Jugendstilhaus. Marion und Paul Wolfgang Isaak betreiben das Bäckerei-Konditorei-Café heute in fünfter Generation.