Von Konstantin Rek

Die Namen sind sehr ähnlich, doch zwischen dem Nes Coffee und der bekannten Kaffee-Firma mit ähnlichem Namen gibt es keinen Zusammenhang. "Seit ich klar denken kann, nennt man mich nur Nessi, daher der Name Nes", sagt Neslihan Anuk-Erdem. Gemeinsam mit ihrer Tochter betreibt sie das kleine Café in der Nähe vom Goetheplatz. Früh sei ihr klar gewesen, dass sie in der Gastronomie arbeiten will, sagt Anuk-Erkdem. Schon mit neun Jahren hat sie mit dem Kochen angefangen und mit zwölf ihren ersten Kuchen, einen russischen Zupfkuchen, gebacken.

Es ist gar nicht so leicht, den Eingang das Nes Cafés zu finden. Er liegt etwas versteckt in einem Durchgang zu einem Innenhof. Zwar ist zur Mittagszeit viel los, hektisch geht es hier aber nicht zu. Das Café besitzt innen nur sechs Tische, die Einrichtung ist mit Holzmöbeln und weißen Kacheln am Tresen schlicht gehalten. Viele kleine Polaroid-Bilder, die wichtige Personen im Leben von Anuk-Erdem zeigen, verleihen dem Café eine persönliche, familiäre Note. "Ich wollte es im Café hell halten. Dazu mag ich Holz, weil es einen warmen Charakter hat", sagt Anuk-Erdem ihre Inneneinrichtung.

Detailansicht öffnen Klein, aber stilvoll: die Inneneinrichtung des Nes Coffee. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Die Besonderheit des Cafés: Salate und Bowls. (Foto: Stephan Rumpf)

Was gibt es und was kostet es?

Der Fokus des Cafés liegt auf herzhaften Speisen. "Hier gibt es viele Büros, da kommen die Gäste vor allem zum Mittagessen", erklärt die Betreiberin. Zu empfehlen sind dabei die verschiedenen Salate (8,90 Euro) und Bowls (9,90 Euro). Beide bestehen aus vielen unterschiedlichen Zutaten, mal kalt oder warm. Die Mischung funktioniert gut. Neben einer Variante mit Hähnchen gibt es auch eine vegetarische Variante mit Ziegenkäse oder Feta. Die Auswahl der Speisen ist zwar recht übersichtlich, satt wird man mit den beiden Gerichten aber allemal.

Ein Besuch des Nes Coffees lohnt sich vorzugsweise am Montag, denn dort gibt es auch türkische Dumplings (8,90 Euro). Diese sind entweder mit Rindfleisch oder mit Kartoffeln in einer Tomaten- und Joghurtsoße gefüllt. Bei den Gästen seien die kleinen Teigtaschen sehr beliebt, sagt Anuk-Erdem.

Doch auch Frühstücksliebhaber finden ihren Gefallen am Nes Coffee. "Wir haben verschiedene Brote im Angebot", sagt Anuk-Erdem. Sie empfiehlt vor allem ihre Avocado-Brote oder Hummus-Brote (jeweils 8,90 Euro). Diese kann man noch mit gebratenen Champignons oder Rucola verzieren (pro Topping 2 Euro extra). Vegetarier und Veganer werden im Nes Coffee auf jeden Fall fündig. Dazu findet man Rührei und Omelett (jeweils 6,90 Euro) auf der Speisekarte.

Detailansicht öffnen Kuchenliebhaber kommen im Nes Coffee auf ihre Kosten. (Foto: Stephan Rumpf)

Originalrezept aus der Türkei

Wer es süß mag, wird sich über die große Kuchenauswahl (3,20 Euro) freuen. Diese sind alle selbstgemacht. Insbesondere ein Kuchen hat es Neslihan Anuk-Erdem angetan: der San Sebastian Cheesecake (4,50 Euro). Sie erzählt von der Geschichte, wie sie an das Rezept gekommen ist. Ein türkischer Koch habe früher in der spanischen Stadt San Sebastian ein Jahr lang am Rezept gearbeitet. Danach sei er wieder in die Türkei gezogen, und dort habe er Anuk-Erdem das Originalrezept gegeben.

Das Besondere: "Außen ist der Kuchen fast schon verbrannt, aber innen ist er noch super cremig", sagt Anuk-Erdem. Dies sei damals nur zufällig entstanden. Ein Lehrling des türkischen Kochs habe damals den Kuchen eigentlich zu lang im Ofen behalten. Daraus entstand dann aber dieser leckere Cheesecake, der in der Türkei schon weit verbreitet sein soll. Jetzt bringt Neslihan Anuk-Erdem diesen Kuchen auch in München groß raus.

Nes Coffee, Lindwurmstraße 109, 80337 München, Telefon: 089 99733759; Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.