Der Besuch im Treemans fühlt sich an wie ein Kurztrip nach New York: Es gibt Bagels, Pancakes und Pumpkin Spiced Latte. Wer auf Diät ist, sollte das Café lieber meiden.

Von außen sieht das Treemans in der Dachauer Straße unscheinbar aus. Auch die Umgebung an dieser Stelle von Münchens längster Straße ist wenig einladend - mit all den hohen Häusern und tristen Bürobauten drumherum. Doch wer das Treemans betritt, kommt in eine Oase der Gemütlichkeit. Zwischen zahlreichen Regalen stehen bequeme Sessel zum Lesen, es gibt ein paar wenige Tische an denen man am Laptop arbeiten kann, im Hintergrund läuft leise Musik von Tracy Chapman.

In den Regalen stapeln sich Süßigkeiten, Steaksaucen und Frühstückscerealien, die man kaufen kann und denen eines gemein ist: sie stammen aus den USA. Kein Wunder also, dass viele der englischsprachigen Gäste sich hier gegen das Heimweh eindecken und danach mit den englischsprachigen Bedienungen - die aber auch deutsch sprechen - ein bisschen Small Talk zu führen.

Wer die USA vermisst, findet hier typische Süßigkeiten - auch Soßen oder besondere Riegel kann man hier kaufen. (Foto: Florian Peljak)

Was gibt es da und was kostet das?

Eines vorweg: Wer gerade eine Diät macht, sollte das Treemans lieber meiden. In der Vitrine liegen Sandwiches mit gegrilltem Gemüse, Hühnchen, Schinken-Käse und Hummus, die teils warm, teils kalt serviert werden (zwischen 4,50 und 5 Euro) und Bagels, die frisch belegt werden. Wählen kann man hier zwischen "Nevada" mit Hühnchen und mit Käse überbacken, "Miami" mit würzigem Hühnchen, "Alaska" mit Lachs und Frischkäse oder auch "Oriental" mit Hummus und Avocado (etwa 4,60 Euro). Als "Meal Deal" gibt es einen Bagel oder ein Sandwich nach Wahl mit einem Softdrink (und Chips) ab 6,20 Euro.

Wer es morgens lieber süß mag, für den stehen American Pancakes mit Ahornsirup und Butter (3,60 Euro), der "New York Bagel" mit Erdnussbutter und Marmelade oder Fruchtjoghurt und das sogenannte Treemans Müsli (je 2,50 Euro) auf der Karte.

Die Kalorienversorgung ist sichergestellt. (Foto: Florian Peljak)

Falls danach noch Platz ist, empfiehlt sich ein Stück Pumpkin Pie mit Spekulatiusboden (3 Euro) oder Mandeltarte (2,90 Euro). Zur Auswahl stünden aber auch noch Erdnussbutter-Shortcake (2,60 Euro), Oatmeal-Riegel (2,30 Euro), Schokofudge (2,40 Euro) oder Muffins in Geschmacksrichtungen wie Oreo, Apfel-Zimt oder Blaubeere.

Einer Mahlzeit, wenn auch einer flüssigen, kommen auch die "Winter Drinks" gleich: Pumpkin Spiced, Salted Caramel, Gingerbread, Apple Pie oder After Eight Latte. Für die, die keinen Kaffee mögen gibt es Hazelnut Choc mit Marshmallows oder heiße After Eight Schokolade (je 4 Euro).

Selbstverständlich bekommt man aber auch ganz normalen Cappuccino (groß 3,90 Euro, klein 2,40 Euro) und Espresso (doppelt 2,60 Euro, einfach 1,80 Euro). Für einen Aufpreis von 30 Cent gibt's alle Getränke auch mit laktosefreier oder Hafermilch.

Seit kurzem werden im Treemans Recup-Becher genutzt und auch die Müslis und Joghurts werden der Umwelt zu Liebe nur noch im Pfandglas ausgegeben.

Wer geht da hin?

Vor allem Amerikaner und USA-Fans, denen Cheetos, Frosted Cheerios und Pop Tarts fehlen. Das gemütliche, aber nicht überlaufene Café ist aber auch für alle geeignet, die in netter Atmosphäre arbeiten wollen - und an dem Platz am Fenster kann man wunderbar die vorbeieilenden Menschen beobachten.

Adresse: Dachauer Str. 69 | 80335 München | 089/27273787 | Öffnungszeiten: An Silvester hat das Café nur bis 15 Uhr geöffnet, an Neujahr ist es ganz geschlossen. Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten. Montag bis Freitag 7 bis 19.30 Uhr, Samstag 8 bis 19.30 Uhr | info@tree-mans.com | tree-mans.com/