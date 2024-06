Zu Fuß ist es nicht weit von der Goldmarie zu ihrer kleinen Schwester, der Mari. Nur sechs Minuten braucht man vom Restaurant in der Schmellerstraße zum Café an der Ecke Zenetti-/Adlzreiterstraße. Auch optisch liegen die beiden Lokale nicht weit auseinander, beide sind schnörkellos und dabei doch liebevoll eingerichtet, die Handschrift der drei Betreiberinnen Karin Stüwe, Petra Mirwald und Julia Schneider ist klar zu erkennen: Vintage-Holzstühle, hohe weiße Wände, kleine Blumensträußchen, hier und da rote Farbtupfer, zum Beispiel in Form von Klebestreifen, die an der Fensterscheibe das Wort „Mari“ bilden. Und doch wollen sie mit dem neuen Eckcafé etwas ganz Eigenes schaffen. Einen Ort, der zum Viertel passt, sich ihm anpasst – und nicht umgekehrt.